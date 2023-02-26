Сполучені Штати відмовилися надати Китаю інформацію про повітряну кулю, яку було збито біля узбережжя Південної Кароліни.Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.»Сполучені Штати, починаючи з вилучення останків повітряної кулі і закінчуючи аналізом її уламків, діяли повністю самостійно та таємно», — заявив Ван Веньбінь на брифінгу.За його словами, Китай заздалегідь через захищені консульські канали вимагає, щоб США повідомили про прогрес розслідування, але у Вашингтоні відмовилися відповідати.У МЗС Китаю також заявили, що повітряна куля використовувалася метеорологічною метою, і що вона була випадково збита з курсу в повітряний простір США.І Державний департамент, і Пентагон заявили, що зв’язалися зі своїми китайськими колегами після того, як 4 лютого було збито підозрювану повітряну кулю-шпигун, у спробі зберегти лінії зв’язку відкритими.Міністерство оборони Китаю пізніше заявило, що відхилило запропоновану телефонну розмову з Пентагоном, тому що Сполучені Штати не створили «належну атмосферу» для діалогу.Нагадаємо, що останнім часом у повітряному просторі США та Канади збили чотири підозрілі об’єкти, яких назвали кулями-шпигунами.Після чого розвідка США заявила, що Китай використовував кулі-шпигуни для великої програми спостереження, втім, як згодом заявив американський президент Джо Байден, підозрілі кулі, ймовірно, не завдавали шкоди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.