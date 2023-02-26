Російські військові сьогодні вночі, 26 лютого, завдали 17 ударів по громадам Дніпропетровської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака.»17 ворожих обстрілів Нікопольського району за ніч. Агресор накрив вогнем Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Люди не постраждали, але є руйнування», — йдеться у повідомленні.У Нікополі пошкоджено три приватні житлові будинки, в одному з них горів дах, вогонь рятувальники загасили. Також у місті пошкоджено дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач.У Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок, кілька нежитлових будинків. Триває обстеження територій. Раніше повідомлялося, що окупанти в ніч проти 25 лютого 9 разів атакували з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.Нагадаємо, 24 лютого РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ у Дніпропетровській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .