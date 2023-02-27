27 лютого 2023 року вшановують святого Кирила, брата рівноапостольного Мефодія. В народі цей день здавна називали Кирило Весновказівник. Це час, коли згадують гріхи, сповідаються, каються у скоєних вчинках. А ще цей день має багаті традиції, звичаї і прикмети.Що можна і не можна робити сьогодні — дізнайтеся ниже в матеріалі Styler.Традиції та звичаї, що треба зробитиКажуть, що Кирило — укажчик літньої погоди. Тому за цим днем спостерігали, щоб визначити, яка погода буде влітку.Селяни намагалися утримати сніг на грядках. Для цього виходили на городи і утрамбовували його, вважалося, що в такому випадку земля буде більш родючою.Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими. Придбані речі прослужать вам довгий час.Колись 27 лютого було заведено пригощати повитух. Жінки ходили відвідувати тих, які приймав у них пологи, приносили їм гостинці, щоб діти, прийняті повитухами були щасливими і багатими.Вважається, що сни в ніч на 27 лютого є віщими. Тому вранці потрібно згадати, що ж вам наснилося. Сновидіння підкаже, що вас чекає найближчим часом.Ще можна починати лікувати алкогольну залежність. Велика ймовірність, що терапія принесе плоди, і допоможе людині позбутися згубної звички.Що не можна робити на Кирила 27 лютого краще не стригти нігті і волосся. Також краще не відвідувати лікарів, особливо стоматологів і косметологів. Не варто сьогодні хвалитися і зловтішатися.Народні прикмети на 27 лютого Яка погода на Кирила, таким і серпень буде. Міцний мороз — до спекотного літа. Сонячний день — до теплого літа, але морози протримаються ще довго. Якщо за вікном гарна погода, то скоро буде невелике похолодання.Хто святкує день ангелаУ понеділок, 27 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Крім того читайте, які свята будуть відзначатися в Україні у березні 2023 року.Також ми писали, коли українці відзначать Великдень 2023 року.