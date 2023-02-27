Президент РФ Володимир Путін найближчими роками може зіткнутися з дефіцитом мобілізаційного ресурсу та необхідністю розширювати кількість «строковиків».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Російська призовна система щорічно бере на термінову службу 260 тисяч нових солдатів. Путіну, можливо, доведеться подумати про збільшення кількості солдатів термінової служби, щоб у майбутньому отримати збільшення мобілізаційного ресурсу.Але закони демографії не схвалюють таке рішення. У Росії щорічно виповнюється 18 років приблизно 800 тисячам юнаків. Збільшення штату «строковиків» призведе до зростання кількості фізично слабких солдатів, а також запустить процес «вимивання» молодих чоловіків з економіки країни, яку РФ намагається налаштувати на військові рейки.Раніше повідомлялося, що росіяни почали активно мобілізувати чоловіків призовного віку у регіонах Кавкза.Також нагадаємо, що Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.Додамо, що нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.