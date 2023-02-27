Окупанти вночі 27 лютого двічі обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Внаслідок атаки постраждали сам Нікополь та Мирівська громада.Пошкоджено 8 приватних будинків, господарську споруду, авто, газопроводи та лінію електропередач.

Окупанти двічі відкривали вогонь по Нікопольському району / Фото: t.me/dnipropetrovskaODAНаслідки атак рятувальники продовжують уточнювати.

Внаслідок атаки пошкоджено вісім будинків / Фото: t.me/dnipropetrovskaODAНагадаємо, російські військові вночі, 26 лютого, завдали 17 ударів по громадах Дніпропетровської області.Раніше повідомлялося, що окупанти в ніч проти 25 лютого 9 разів атакували з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.24 лютого РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ у Дніпропетровській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.