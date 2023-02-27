Показники пульсу можуть коливатися як у бік підвищення, такі і зниження. Називають такі зміни частоти сердечних скорочень тахікардією і брадикардією, і в деяких випадках необхідно терміново звертатися за медичною допомогою.Про це в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.Який пульс є нормальнимЗа словами медика, нормою пульсу є 60-100 ударів за хвилину.А от тахікардія і брадикардія — це не окремі діагнози, а лише симптоми певних захворювань серця чи інших органів і систем, тому варто періодично стежити за своїм пульсом.»В багатьох українців є автоматичний тонометр, пульсоксиметр чи смарт-годинник, які дозволяють виміряти пульс без візиту до лікаря. При значних відхиленнях пульсу від норми зразу ж звертайтеся до лікаря», — зазначає медик.Що таке тахікардія, її причиниТахікардією називають прискорення частоти серцевих скорочень (пульсу) вище 100 ударів за хвилину.Що може спричинити тахікардію: хвилювання, переживання чи будь-яка гостра реакція на стрес; фізичні навантаження; зловживання кофеїновмісними напоями (чай,кава, кола, енергетики); підвищення функції щитовидної залози; ішемічна хвороба серця; хронічний алкоголізм; анемія (низький рівень гемоглобіну в крові); кардіоміопатії; вади серця (вроджені та набуті); міокардит (запалення серця).Причини брадикардіїБрадикардія — це зниження частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів за хвилину. Коли вона виникає: фізіологічна брадикардія в професійних спортсменів (організм адаптується до постійних навантажень та зменшує частоту скорочень серця задля економії енергії); ішемічна хвороба серця; вади серця; зниження функції щитовидної залози; передозування деякими ліками, зокрема, бета-блокаторами (бісопролол, метопролол, карведілол і т. д.).Раніше вчені заявили, що недостатня кількість солі так само погано впливає на здоров’я, як і її надлишок.Крім того читайте, як правильно міряти тиск автоматичним і механічним тонометром, щоб цифри «не брехали».