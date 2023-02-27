Окупанти вночі намагалися атакувати Київ «Шахедами». У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.»У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував боєприпаси Shahed, що баражирують. Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом», — заявив керівник Київської МВА Сергій Попко.За його словами, таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити сили ППО. Тому остання нічна повітряна тривога у Києві тривала 5 з половиною годин.»За попередніми даними, обійшлося без жертв та попадань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони», — додав він. Раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, з 23:00 до ранку атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва, з 14 дронів сили ППО знищили 11 штук.Також повідомлялося, що українські сили протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотник росіян у Київській області під час повітряної тривоги 23 лютого.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.