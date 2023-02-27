Російські окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва та ОВА .Як повідомили у військовій адміністрації, внаслідок атаки постраждав об’єкт інфраструктури. Один снаряд, ймовірно, впав у воду.Своєю чергою Куртєв уточнив, що зафіксовано два прильоти на об’єкт цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування.Жертв та постраждалих немає.Раніше повідомлялося, що 25 лютого росіяни завдали 187 ударів, з них — 167 з артилерійських установок Запорізької області за останні два дні.Нагадаємо, що у п’ятницю, 24 лютого, російські військові обстріляли село Таврійське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали приватні будинки.Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому числі й власного збагачення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.