Конгрес США розгляне питання про секретні документи, знайдені у резиденціях президента Джо Байдена, експрезидента Дональда Трампа та колишнього віцепрезидента Майка Пенса.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Засідання, на якому заслухають спеціальних прокурорів, призначених Мінюстом, відбудеться у вівторок, о 16-й за місцевим часом.За повідомленням видання, група лідерів Конгресу з обох партій збереться на брифінгу для розгляду питань, пов’язаних із виявленням неповернутих секретних документів. Зокрема, будуть обговорюватися грифовані файли, які опинилися у приватних резиденціях високопоставлених членів американської влади.На засіданні будуть лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, спікер Палати представників Кевін Маккарті, а також провідні демократи та республіканці в розвідувальних комітетах обох палат. Законодавці мають найвищий доступ секретності, щоб обговорювати ці питання.Очікується, що на засіданні будуть присутні також представники адміністрації США, які висловлять свої думки щодо цієї ситуації.Нагадаємо, що скандал навколо Трампа розпочався, коли у серпні 2022 року ФБР провело обшук у маєтку колишнього президента США Мар-а-Лаго у Флориді та виявило там секретні документи, які екс-президент, незважаючи на правила, не здав до Національного архіву, коли залишав посаду глави держави.Пізніше в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів, датованих періодом між 2013 та 2016 роками. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.Потім секретні документи знайшли і в будинку президента США Джо Байдена, який перебуває у Вілмінгтоні.Своєю чергою Байден заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що зміст документів йому невідомий.Пізніше з’явилася інформація, що у будинку Байдена було виявлено додаткові секретні документи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.