Горіхи — це дуже поживний продукт, багатий на жири, білки і вітаміни. Але багато хто з нас не знає, в чому різниця для здоров’я між смаженими та несмаженими горіхами.Про відмінність розповіла експерт із харчування Наталія Мазурік у своєму Telegram-каналі.У чому різниця між смаженими та несмаженими горіхами?Якщо говорити про вітаміни і мінерали, то в несмажених горіхах їх 100%, у смажених вони все ще зберігаються, але не в повному обсязі.»Більшість вітамінів у горіхах є термостійкими, але потрібно робити поправку на температуру та спосіб смаження. Вітаміни B9 і С не стійкі до смаження», — повідомила експерт.Так, більшість мінералів витримують високу температуру. Найбільше страждають йод і селен.Якщо говорити про Омега 3 і Омега 6, то рівномірне прожарювання горіхів не вплине на склад цих жирних кислот.»Але є інформація, що якщо смажити горіхи в олії або більше 6 годин, то жири окислюються, а продукти окиснення вже шкідливі», — зазначила Наталя.У несмажених горіхах є антиоксиданти, а в смажених їх кількість деяких зменшується, якщо смажити від 30 хвилин при температурі 180 градусів.Глікемічний індекс у смажених горіхів зростає, оскільки крохмаль у горіхах змінює форму.Якщо говорити про смакові якості, то смажені горіхи мають більш насичений аромат та смак. Нагадаємо, що раніше експерт пояснила, чому перекус круассаном — це не дуже хороша ідея.Раніше ми писали про те, яку вівсянку нутріціологи не рекомендують їсти на сніданок.