В останній день зими, 28 лютого, в Україні на споживання електроенергії обмежень не надавали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.»Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, — вказали у компанії.Однак зазначили, що внаслідок пошкодження мереж «Укренерго» в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії.Нагадаємо, українці вже два тижні живуть без відключень світла. Наразі ситуація в країні дозволяє не вимикати електроенергію.До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що енергетики змогли досягти хороших результатів зі світлом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.