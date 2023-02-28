Адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.Деякі агентства, включаючи Міністерства оборони, внутрішньої безпеки та держави, вже мають обмеження на використання TikTok. Решта уряду повинна приєднатися до них протягом 30 днів.Управління бюджету вважає надані в понеділок рекомендації «важливим кроком вперед у вирішенні ризиків, які додаток може створювати для чутливих урядових даних».»Адміністрація Байдена-Гарріса вклала великі зусилля у захист цифрової інфраструктури нашої країни та обмеження доступу іноземних супротивників до даних американців», — заявив Кріс ДеРуша, федеральний головний інформаційний офіцер.Нагадаємо, що раніше дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.Також ми писали, що Палата представників Конгресу запровадила заборону використання програми китайської соціальної мережі TikTok на всіх офіційних пристроях, що використовуються для роботи в Палаті представників і всіма її співробітниками.Крім цього, канадський уряд також заборонив використання TikTok на робочих пристроях співробітників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.