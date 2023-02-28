Інсульт — гостре, раптове порушення кровопостачання мозку. Його клітини перестають отримувати кисень і поживні речовини з крові і вже через кілька хвилин починають гинути. Відповідно, чим швидше ви зрозумієте, що потрібна невідкладна допомога, тим краще.Про це в Instagram розповіла сімейний лікар Олеся Ліва.Який буває інсульт?Медики розпізнають два види інсульту: ішемічний (відбувається через блокування судин тромбом) і геморагічний (виникає при розриві судин). Найбільш поширений з них ішемічний інсульт, його діагностують у 80% випадків.При виникненні інсульту, необхідно терміново звернутися у швидку допомогу і як можна швидше госпіталізувати хворого.Як самостійно діагностувати інсульт Раптово виникли слабкість і втрата чутливості в руці, нозі, на обличчі. Ці ознаки найчастіше зустрічаються на одній стороні тіла (правій або лівій). Порушення мови. Гостре зниження або втрата зору. Інтенсивний головний біль, розвивається на тлі повного благополуччя і гарного самопочуття. Порушення свідомості — характеризується дезорієнтацією в місці і часі, зниження пам’яті. Нудота і блювота, нестійкість при ходьбі, розлади ковтання.Тест BE FAST для визначення інсультуІснує досить простий, але надійний тест для діагностування інсульту в домашніх умовах. В англомовній літературі цей тест називається BE FAST (Balance Eyes Face Arm Speech Test, що в перекладі означає «Баланс Очі Обличчя Рука Мова Тест».Суть цього тесту полягає в наступному: Попросіть людину усміхнутися або показати зуби. При інсульті відбувається помітна асиметрія (кут рота з одного боку «висить»). Попросіть підняти обидві руки вгору, при інсульті це неможливо, одна рука «відстане» від іншої або буде нерухома. Попросіть сказати просту фразу. При інсульті у людини не виходить чітко і правильно вимовити просту фразу, мова нерозбірлива, невиразна.При наявності хоча б одного симптому, що свідчить про розвиток інсульту, необхідно терміново викликати швидку допомогу — чим раніше буде надана допомога, тим більше шансів на відновлення.Раніше ми писали, при яких значеннях пульсу треба звертатися за невідкладною допомогою.Крім того читайте про те, як нестача солі може впливати на здоров’я.