28 лютого православна церква вшановує святого Онисима.Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.Традиції цього дняСвятого апостола від сімдесяти Онисима вважають покровителем овець. Через це у народі день назвали «Онисим Овчарник».Наші пращури помітили, що наші предки справляли Онисима-зимоборника, адже побутувала на Русі прикмета, що сьогодні зимівка марно намагається перемогти весну. З 28 лютого селяни традиційно проводили зиму. На Онисима погода не тішить теплом, бо зима сердиться, що її женуть скоріше звільнити володіння для весни, але народ все одно тішився. У селах влаштовують гуляння з безліччю розваг, селяни співають пісні та водять хороводи.Головні прикмети цього дня Яка погода на Онисіма, такою і вересень буде. Якщо у цей день багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде хорошим. Величезна кількість зірок на небі обіцяє приплід сильних і здорових ягнят. Східний вітер – до піщаних бур влітку. Червоний захід сонця — до хуртовини. На небі яскравий і повний місяць – до холодів.Що не можна робити у цей день Якщо йдете в цей день до когось у гості, то не можна приходити без подарунка. Не можна виносити з дому меблі та переїжджати.Хто святкує день ангела28 лютого іменини святкують Онисим, Олексій, Арсен, Іван, Михайло, Микола, Петро, Павло, Софія. Також читайте, як правильно називати Сирний тиждень – Масляна, Масниця чи Колодій.Крім того, дізнайтеся,які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.