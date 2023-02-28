Зима в Україні завершиться спокійною помірною погодою.Опадів не очікується, температура вдень буде до +9 градусів в залежності від регіону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Дощі чи сніг якісь суттєві — навряд, антициклон з центром над Великою Британією на ім’я Hazal своїм потужним авторитетним впливом блокуватиме опади», — розповіла вона.За словами синоптика, вітер в Україні буде переважно північно-західний, помірний, часом поривчастий.»Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1…+5 градусів, на півдні України очікується +4..+9, в Криму до +12 градусів», — додала Діденко.Погода в КиєвіУ столиці, як зазначила синоптик, «зима привітно помахає ручкою».»Вдень потепліє до +2 градусів. Опадів не буде, можливо, навіть сонце проб’ється», — спрогнозувала вона.Як повідомлялося, внаслідок сильного приросту снігового покриву та продовження снігопаду в горах існує високий ризик лавинної загрози 28 лютого.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.