Європейський Союз переніс дату запровадження системи ETIAS, що передбачає попередню реєстрацію онлайн для туристів-відвідувачів країн ЄС, на наступний рік.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.За системою ETIAS всі відвідувачі країн ЄС з-поза Євросоюзу повинні будуть заздалегідь зареєструватися онлайн та сплатити 7 євро на три роки. Систему мали ввести у дію наприкінці 2023 року, але зараз її запуск відкладено на 2024 рік. Запровадження іншої системи Євросоюзу — EES, яка передбачає біометричні перевірки на кордоні для мандрівників, також відкладено до кінця 2023 року.Обидві системи мали бути запроваджені у 2021 році, але через пандемію їх запуск було відкладено. Тепер же країни ЄС висловили побоювання щодо наслідків посилення кордонових перевірок між Великобританією та Францією, де вже спостерігаються довгі черги в пікові години.Нагадаємо, що Україна має приєднатися до зони роумінгу ЄС. За деякими повідомленнями, це може відбутися вже цього року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.