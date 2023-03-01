Куряча печінка, попри міфи, що субпродукти не корисні, дуже гарна для здоров’я. У ній є незамінні для організму вітаміни.Про користь цього продукту для здоров’я розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурік.У чому користь курячої печінкиНаталія повідомила, що у 100 грамах курячої печінки міститься 100% денної норми заліза для людини.»Залізо дуже важливе для транспортування кисню в організмі, воно входить до складу ферментів, які беруть участь у детоксикації організму. Воно дуже важливе для ендокринної системи та інших процесів», — повідомила експерт з харчування.Також у 100 грамах курячої печінки міститься 1000% денної норми вітаміну А.»Вітамін А дуже важливий для гостроти зору, нормального сприйняття кольорів, для пружності шкіри, проти гіперпігментації та запалень, для блиску волосся», — розповіла Мазурік.Якщо говорити про вітамін B12, то всього у 20 грамах курячої печінки міститься добова норма цього вітаміну, а в 100 г продукту — 550% денної норми.»Вітамін B12 дуже важливий для нервової системи, для вуглеводного та жирового обмінів, для кровотворення – профілактики анемії», — зазначила фахівець. Нагадаємо, що раніше експерт пояснила, чому перекус круасаном — це не дуже хороша ідея.Раніше ми писали про те, яку вівсянку нутріціологи не рекомендують їсти на сніданок.