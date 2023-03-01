Російські окупанти у ніч на 1 березня 8 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.З важкої артилерії ворог обстріляв чотири громади — Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську.Лисак розповів про наслідки атак росіян: у самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне та три промисловi підприємства, дорожнє полотно, лiнiї електропередач. у Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Побиті півдесятки будинків та господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін. на решті територій наразі працюють рятувальники.Унаслідок ударів загарбників ніхто не постраждав.

Фото: Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)Нагадаємо, 28 лютого російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з артилерії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.