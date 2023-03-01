У Сполучених Штатах вважають витік із лабораторії в китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Врея телеканалу Fox News.»ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Мовиться про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії», — вказав посадовець.При цьому Врей зазначив, що уряд КНР, на його думку, «робить усе можливе, аби завадити» зусиллям США та їхніх партнерів щодо встановлення обставин початку пандемії.Нагадаємо, до подібного висновку дійшло Міністерство енергетики США. Там також вважають, що причиною початку пандемії COVID-19 став витік в одній з китайських лабораторій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.