Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода, лише в Сумській, Харківській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.За її словами, вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий.»Температура повітря в Україні протягом дня передбачається +2….+5 градусів, у південній частині України та на Закарпатті +5…+10 градусів», — додала Діденко.За прогнозами синоптика, у Києві календарна весна прийде без якихось суттєвих опадів.»Вдень очікується +1…+3 градуси. Може весело гуляти північно-західний вітер», — додала вона.Як повідомлялось, в Україні цього тижня буде переважно без опадів. Однак синоптики попередили про температурні стрибки від -11 до +13 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.