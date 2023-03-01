В Європі 28 лютого приземлився літак E-6B Mercury, який має статус «повітряного командного пункту» Стратегічного командування ЗС США.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter командування військ Сполучених Штатів у Європі.»Літак E-6B Mercury ВМС США прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування ЗС США», — вказали американські службовці.Зазначається також, що екіпаж зустрівся з послом Сполучених Штатів у Ісландії Керрін Патман та ншими членами дипломатичної та військової спільноти.Що відомо про E-6BE-6B Mercury — це американський військовий стратегічний літак управління і зв’язку, а також повітряний командний пункт ВМС США. Його ще називають «літаком судного дня».Він призначений для зв’язку зі стратегічними атомними ракетними крейсерами, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Мовиться про підводні човни класу Ohio.На борту кожної субмарини може перебувати до 24 ракет Trident II D5, що здатні нести ядерні боєголовки.E-6B Mercury є модифікацією пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він може розвивати швидкість 981 км/год за крейсерської швидкості 842 км/год і здатний підійматися на висоту до 12,8 км. Практична дальність становить — 11 760 км.Нагадаємо, США розширять присутність військ на Тайвані для того, щоб ускладнити можливу китайську атаку на острів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.