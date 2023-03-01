За календарем віруючі сьогодні вшановують пам’ять праведної Маріамни, яка жила в I столітті і була сестрою апостола Пилипа. А у народному календарі це день Ярила.У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Традиції цього дняУ народі ця дата називається свято Ярилін день. Також у народі його називають Ярило, Пров, Данило-новачок. Це свято наші предки присвячували стародавньому слов’янському богу весни та родючості Ярилі, на честь якого названо свято. Також за традицією цього дня люди проводжали зиму та зустрічали весну.Народні прикмети цього дня Зяблик кричить голосно – йдуть холоди. Плекається вода на льоду водоймища – чекайте теплих днів. Якщо чути плач кікімори, або вона здалася на очі господарям – чекайте на лихо. Тала вода та сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими. Якщо жінка набере снігу й опівдні обтирає їм руки – вони, за прикметами, будуть чистими та ніжними. Якщо вагітна в цей день стане на пагорб і подивиться на перше сонце весни, то у неї народиться міцна і здорова дитина. За прикметою, 1 березня ворони каркають голосно – скоро похолодає. Посилився вітер уночі – чекайте на сильні опади та потепління. Перший день весни – теплий, отже, за прикметою, ще буде похолодання.Що не можна робити у цей день Першого дня весни не рекомендується згадувати минуле. Не рекомендується сидіти цілий день удома. Варто вийти хоча б ненадовго надвір, щоб зарядитися енергією сонця. Не можна прати – стан здоров’я погіршиться. Хлопцям та чоловікам не можна сьогодні мірятися силами до проблем зі спиною. Не можна давати і позичати. Можна загрузнути в боргах, посваритися в майбутньому з боржниками.Іменини сьогодні святкують: Валент, Данило, Єремей, Ілля, Ісай, Павло, Порфирій, Самуїл, Юліан, Росіна. Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.