На південному сході Туреччини 28 лютого стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 5,6 бала.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів у районі Єселюрт провінції Малатія.»Унаслідок землетрусу загинули двоє людей, 140 зазнали травм», — зазначили в управлінні з ліквідації надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини.До медичних закладів було госпіталізовано 40 поранених. Наразі 12 із них перебувають у важкому стані.Нагадаємо, одразу два землетруси магнітудою понад 4 бали зафіксували в районі Онікісубат міста Кахраманмраш.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.