У середу, 1 березня, на півночі Греції пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.За даними представників пожежної служби, загинуло щонайменше 32 людей, а 85 отримали поранення, з них 25 перебувають у тяжкому стані.»Процес евакуації продовжується і здійснюється в дуже складних умовах через серйозність зіткнення двох поїздів», — заявив представник пожежної служби Василіс Вартакояніс.Внаслідок зіткнення кілька вагонів відійшли від рейок, а в трьох почалося загоряння. За даними залізничного оператора Hellenic Train, в пасажирському потязі знаходилось 350 людей.Місцевий губернатор Фессалії Костас Агорастос прокоментував трагедію, назвавши цю ніч «жахливою». У прямому ефірі ERT чиновник повідомив, що внаслідок зіткнення вагони 1 та 2 повністю зруйновані.Нагадаємо, що днями у Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, у яких перебували українці. Внаслідок аварії п’ятьох пасажирів госпіталізували.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.