Китай може сприяти припиненню війни в Україні, наполягаючи на виведенні Росією військ з тимчасово окупованих територій.Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.»Ми всі активно підтримуємо розмови про мир, проте, якщо Китай дійсно прагне до миру, він може сказати Росії забиратися з України», — заявила Жолі.За її словами, Канада залишається рішуче налаштованою і далі продовжуватиме допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.“Все, що відбувається на полі бою, матиме пізніше вплив за столом переговорів. Що більше ми зможемо допомогти Україні захистити себе, то краще ми зможемо забезпечити Україні міцну позицію у мирних переговорах”, — наголосила глава МЗС Канади.Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна підтримуватиме Україну всіма наявними в неї механізмами стільки, скільки потрібно.Також Трюдо заявив, що Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.Нагадаємо, що 24 лютого Канада оголосила про передачу Україні ще чотирьох танків Leopard 2.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.