Краъни Заходу закликають Об’єднані Арабські Емірати припинити експорт критично важливих товарів до Росії. РФ може використовувати електроніку, що постачається ОАЕ, у військових цілях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.Повідомляється, що офіційні особи з США, Євросоюзу та Британії в останні тижні відвідали ОАЕ, щоб роз’яснити широкий спектр торгових обмежень для уникнення порушення санкцій. США, зокрема, стурбовані тим, що ОАЕ постачають товари, які можуть бути перепрофільовані для «оборонки» РФ.Експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії у 2022 році зріс більш ніж у сім разів і сягнув майже 283 млн доларів. Минулого року ОАЕ також експортували до Росії у 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше. Крім того, ОАЕ експортували до Росії 158 дронів на суму майже 600 тисяч доларів. Також країни ЄС запросили інформацію про те, що конкретно ОАЕ експортують до Росії.Раніше ми писали, що індійські нафтопереробні заводи почали оплачувати більшу частину російської нафти, що закуповується через трейдерів із Дубая, у дирхамах ОАЕ замість доларів США.Крім того, США повідомили Об’єднані Арабські Емірати та Туреччину, що їхні економічні та фінансові зв’язки з Росією перешкоджають зусиллям стримувати вторгнення РФ в Україну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.