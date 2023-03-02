Сьогодні, 2 березня, в Україні очікується тепла погода, навіть виглядатиме сонце. Максимально температура повітря підніметься до 11 градусів тепла.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Сьогодні в Україні опадів не очікується, хмарно, або мінлива хмарність із сонечком», — розповіла вона.За словами Діденко, вдень +2….+7 тепла, на Закарпатті та на крайньому півдні України +6…+11 градусів.»У Києві переважатиме суха погода. Вдень +4….+6 градусів», — додала Діденко.Як повідомлялось, середньомісячна температура у Києві в лютому 2023 році становила 0,2 градуса морозу. Це на 2,1 градуса вище кліматичної норми.Нагадаємо,у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.