Сполучені Штати переконані, що зернову угоду щодо експорту української сільгосппродукції необхідно продовжити та розширити.Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.»Ми закликаємо Росію погодитися на продовження, а зрештою і на розширення домовленостей», — заявив Прайс на брифінгу. За його словами, раніше підписана угода дозволила знизити ціни та зменшити дефіцит на зерно у всьому світі.США також вважають, що країнам G20 необхідно добиватися від Росії збереження та розширення зернових угод. У Держдепі також переконані, що зернова угода сприяє зміцненню глобальної продовольчої безпеки та буквально рятує життя вразливим групам населення у всьому світі, а також знижує ціни на продукти харчування для всіх.»Дуже важливо, щоб країни G20 висловилися на підтримку і за розширення чорноморської зернової ініціативи. G20 має притягнути Росію до відповідальності за її нездатність відреагувати на зусилля ООН з відкриття морських шляхів для доставок зерна», — додав Прайс.Раніше повідомлялося, що Україна направила до ООН та Туреччини звернення з приводу початку переговорів для продовження угоди про експорт зерна, але відповіді не було.Нагадаємо, у липні минулого року Україна та Росія підписали зернову угоду, яка дозволила відновити експорт зерна з чорноморських портів після того, як їх було заблоковано військами РФ.Відповідно до угоди, Україна експортує близько 3 млн. тонн сільськогосподарської продукції на місяць. Україна зможе експортувати 6 млн тонн на місяць із портів Одеської області та збільшити його до 8 млн тонн, якщо приєднається Миколаїв.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.