Російські війська сьогодні вночі, 2 березня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши житлові будинки, ЛЕП та водопровід.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.»Протягом ночі зафіксовано два обстріли Нікопольського району, ворог вдарив з важкої артилерії по двох громадах. У Нікополі обстрілом пошкоджено дитсадок, три магазини, аптека. У місті також постраждали вісім п’ятиповерхівок, гаражі та автомобілі в них, електромережі, водопровід», — йдеться у повідомленні керівника облради.Також повідомляється, що під обстрілом уночі знаходилася і Червоногригорівська громада. Наслідки удару ще уточнюються. Відомо, що внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих. Раніше повідомлялося, що у середу, 1 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та вбили поголів’я тварин.Нагадаємо, що у вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з артилерії.Крім того. окупанти в ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії Нікополем Дніпропетровської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.