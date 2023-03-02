2 березня у православному календарі – це день пам’яті святого мученика Феодора Тірона.У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Традиції цього дня

У цей день наші предки вимовляли на вечірній зорі змови проти кікімори. Для максимального ефекту обряд слід повторити через два тижні. До цих святих люди зверталися за допомогою у пошуках тих, хто загубився, а також із проханням захистити їх від зла. Згодом люди почали їх боятися. Чому так сталося, досі невідомо.Головні народні прикмети цього дня Яка погода у цей день такому і літу бути. Ворона купається – до тепла. Якщо день туманний, то травень буде холодним. Яскравий місяць увечері обіцяв гарний урожай взагалі, а дощ — велика кількість хліба та льону. Якщо птахи повертаються із теплих країн, то весна буде ранньою.Що не можна робити у цей день У цей день не дивіться на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку — це передбачає важкі хвороби. Не відмовляйте у милостині цієї дати. Не рекомендується поводитися занадто шумно.Сьогодні день ангела святкують Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Роман та Федір. Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.