Міністр закордонних справ Австралії порушила питання про вторгнення Росії в Україну зі своїм китайським колегою, заявивши після зустрічі, що всі країни хочуть, щоб Пекін «робив правильні речі» і не постачав зброю.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters. Глава МЗС Австралії Пенні Вонг заявила, що порушила питання щодо поведінки Росії на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ган у кулуарах зустрічі G20 у Нью-Делі.Вонг сказав журналістам, що відповідальність за те, що відбувається в Україні, «лежить на ногах Росії», але світ розраховує на відповідальне керівництво Китаєм в Україні з огляду на тісні відносини з Москвою.»Зазначу, що президент України Володимир Зеленський сам сказав, що хоче вірити, що Китай вчинить правильно і не постачатиме зброю до Росії. І це заклик не лише Австралії, а й заклик всіх країн», — сказала вона.Нагадаємо, раніше глава ЦРУ розповів, чому США оприлюднили дані щодо летальної допомоги з Китаю.За даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе.Своєю чергою уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для використання у війні проти України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.