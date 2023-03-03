Буряк — це унікальний дар природи й справжнє джерело вітамінів. Обов’язково включайте цей овоч, який доступний цілий рік, у свій раціон.Про всі плюси цього коренеплоду розповіла у Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова.У чому користь буряка?Латинська назва буряків – Beta vulgaris. В овочі містяться беталаїни, бетацініани.Експерт зазначила, що у буряках є різні нутрієнти (вітаміни, мінеральні речовини), але унікальність червоних буряків полягає не в його харчовій цінності.

Функціонально найважливішими фітохімічними речовинами червоних буряків, які забезпечують переваги, що виходять за рамки звичайного розуміння, є саме вторинні метаболіти: беталаїни, фенольні сполуки та нітрати. Які у поєднанні з макро- та мікронутрієнтами створюють щось дивовижне.

Що таке бетаїн

Більше в жодній овочевій культурі бетаїн не міститься. В організмі бетаїн входить до складу ферментів, що сприяють засвоєнню білків в організмі, покращує роботу печінки. Сучасною наукою вивчається застосування бетаїну при хворобі Альцгеймера. Також медициною вже зібрано дані, що високе споживання бетаїну може запобігти ризику розвитку раку молочної залози.

Бурякові пігменти

Бурякові пігменти — це антиоксиданти, які захищають наші ериторицити, мембрани та ліпіди від окислення, завдяки здатності донорувати електрони і знищувати вільні радикали.Як краще їсти буряк

Буряк потрібно їсти у сирому, відвареному та запеченому вигляді. Ви можете робити салати з цього овочу, тушквати його, квасити.Нагадаємо, що дієтолог Скиталінська розповіла, як із максимальною користю харчуватися у Великий піст.Також читайте, 5 доступних продуктів, які чудово підвищують імунітет.