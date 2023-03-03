Російський підводний човен «Петропавловськ-Камчатський» вдарив ракетою «Калібр» по береговій навчальній цілі на дальності понад тисячу кілометрів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на » Комерсантъ».Повідомляється, що пуск крилатої ракети «Калібр» здійснювався з підводного положення в неназваному районі Японського моря по цілі, яка розташовувалась на території тактичного поля «Сюркум» у Хабаровському краї.Дизель-електричний підводний човен «Петропавловськ-Камчатський» — це перший корабель проекту 636.3, який був переданий Тихоокеанському флоту РФ у листопаді 2019 року.Раніше ми писали, що кораблі російського флоту не запускатимуть свою гіперзвукову ракету нового покоління «Циркон» під час спільних навчань із Південною Африкою та Китаєм.Також повідомлялося, що в Росії з бойового складу ВМФ вивели важкий атомний підводний човен «Дмитро Донський», який є найбільшим у світі з водотоннажності.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.