Південна Корея ще не вирішила, чи відправляти летальну зброю Україні, попри заклики Києва.Про це заявив прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.Хан сказав, що Південна Корея вирішила збільшити фінансову підтримку України цього року, прагнучи підтримати Київ у виробництві електроенергії.На питання, чи розгляне він питання про постачання летальної зброї в Україну, Хан відповів, що ця допомога не на часі.»Не зараз. Я думаю. Але ми достатньо підтримуємо Україну, і цього року вирішили, що збільшимо нашу підтримку у розмірі 130 млн доларів. Чи підемо ми на підтримку летальної зброї, ми ще не вирішили», — сказав він.Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову допомогу Україні.Також ми писали, що Пентагон попросив у Південної Кореї надати Україні частину військового обладнання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.