Сьогодні, 3 березня, в більшості областей України переважатиме суха погода — без істотних опадів. Хіба ввечері у Сумській області ймовірний невеликий мокрий сніг.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Вітер повіватиме з заходу, у північній частині буде рвучким, некомфортним», — розповіла вона.При цьому, за словами Діденко, температура повітря залишається без особливих змін.»Протягом дня п’ятниці очікується +3…+7 градусів, у південній частині та на Закарпатті +6….+9 градусів», — додала вона.Погода в КиєвіУ столиці опадів не очікується. Температура повітря протягом дня становитиме в Києві близько +5 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.