3 березня православні згадують святих Архипа та Філімона – апостолів від сімдесяти. А у народі відзначають свято Овсянки.У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Традиції цього дняЦього дня жінки за традицією пекли пиріжки з вівсяного борошна, печиво вівсяне та булочки у формі пташок. Здобою пригощали рідних та близьких, а також пташку-вівсянку. Якщо виновниця урочистості поклює призначений їй підношення, то весна прийде швидко.Чим більше господиня приготує їжі, тим більше добробуту цього року прийде до її будинку.Народні прикмети 3 березня День сухий — чекай на чудовий урожай. На Овсянки повінь — влітку буде добрий сінокіс. На небі мерехтять зірки — до похолодання. Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоду. Почути 3 березня грім — до рясного врожаю. Заєць перебіжить дорогу — на невдачу.Що не можна робити у цей день 3 березня не можна сумувати, перебувати в печалі і сваритися. У жодному разі не можна самостійно шукати пташку вівсянку — можна викликати низку невдач. Цього дня заборонялося носити одяг темного кольору. Також на Овсянки не можна байдикувати.Іменини у цей день відзначають : Ганна, Василь, Віктор, Володимир, Лев, Павло. Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.