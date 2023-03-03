Українські військові за день знищили літак Су-25 та ударний гелікоптер Мі-24, а також семеро безпілотників російських військ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»Наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу «Суперкам», 2 – «Орлан» та 4 – «Ланцет»)», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 6 районів зосередження противника та його боєприпасів. Раніше повідомлялося, що вчора на Херсонщині українські зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Також ЗСУ вдалося підірвати черговий ворожий склад боєкомплекту.Також 27 лютого окупанти вночі намагалися атакувати Київ «Шахедами». У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.