У Запоріжжі під час ліквідації наслідків ракетного удару росіян по житловому будинку врятували бульдога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.»Песик на прізвисько Міра майже дві доби перебувала під завалами. На щастя, її дістали рятувальники», — зазначили у ДСНС.За зовнішніми ознаками, чотирилапа неушкоджена. Наразі собаку вже передали її господарям.

Фото: У Запоріжжі з-під завалів врятували бульдога (t.me/dsns_telegram)Нагадаємо, 2 березня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі, будівля зазнала сильних пошкоджень.До слова, з-під завалів рятувальники деблокували 7 тіл.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.