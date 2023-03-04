Продовжуючи збройну агресію, російські загарбники кожного дня зазнають значних втрат у живій силі.Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Раніше вже повідомлялося про переповнені медзаклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області.»Тенденція не зникла — нещодавно одна із лікарень міста Горлівка отримала вказівку щодо збільшення ліжко-місць для прийому поранених росіян», — зазначили у Генштабі ЗСУ.Нагадаємо, американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень оприлюднив дані про те, що втрати РФ у війні проти України перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з часів закінчення Другої світової.До слова, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила у війні проти України вже понад 150 тисяч своїх військових.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.