У Києві в суботу, 4 березня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.В Укргідрометцентрі попередили про пориви вітру 15-18 метрів на секунду (перший рівень небезпечності, жовтий).Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій: усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.Нагадаємо, українські синоптики розповіли, чи загрожує Києву підтоплення.До слова, погода в Україні змінюватиметься в бік потепління. З середини березня стане відчутно, що настає весна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.