Студентів Приазовського університету у тимчасово окупованому Маріуполі примусили здати кров для потреб російських загарбників.Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.За його словами, студенти були змушені віддати кров, інакше їх чекали б «негативні наслідки». Крім того, в Маріуполі, а також у селищах Мангуші та Нікольському відбувалися пропагандистські «уроки мужності», на яких вчителі, які співпрацюють з збройними формуваннями так званої «ДНР», розповідали підліткам про «героїзм» бойовиків.Андрющенко також зазначив, що ці вчителі працюють без оплати протягом двох місяців, з обіцянками виплати заробітної плати лише у квітні. Він наголосив на тому, що це свідчить про те, що «інституція пропаганди» під виглядом освіти продовжує діяти безперервно, використовуючи навіть несправедливе становище вчителів.Нагадаємо, що російські загарбники посилили фільтраційні заходи у Маріуполі. Окупанти проводять тотальну перевірку документів та телефонів.До того ж, загарбники змінили тактику переміщення військових колон в Маріуполі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.