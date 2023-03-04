В тимчасово окупованому Сімферополі росіяни створюють так звані «добровільні дружини», щоб придушувати український спротив.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. За інформацією Генштабу, окупаційна влада міста боїться активізації проукраїнського руху, а також відчуває нестачу співробітників правоохоронних органів. Ці причини призвели до створення так званих «добровільних дружин».»Окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів», — зазначили у Генштабі.Нагадаємо, що російські солдати дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.Також ми писали, що Росія перекинула до Криму строковиків з Челябінської області. Там вони риють окопи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.