Міністерство закордонних справ Північної Кореї звернулось до Організації Об’єднаних Націй з закликом вимагати негайного припинення спільних військових навчань Сполучених Штатів і Південної Кореї.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну інформаційною агенцією КНДР KCNA.Так, міністерство заявило, що навчання «посилюють напруженість в регіоні» і «загрожують безпеці».»Навчання і риторика союзників «безвідповідально підвищують рівень конфронтації», — заявив віце-міністр закордонних справ у справах міжнародних організацій КНДР Кім Сон Гьонг.Він закликав ООН та міжнародне співтовариство рішучіше вимагати припинення «провокаційних заяв» і військових навчань США та Південної Кореї. Кім також висловив занепокоєння тим, що ООН мовчить про ці навчання, які мають, на його думку, «явний агресивний характер».Нагадаємо, що з 13 по 23 березня США і Південна Корея проведуть навчання «Щит свободи» — командно-штабне тренування з використанням комп’ютерного моделювання для зміцнення їх потенціалів оборони та реагування. У цей же період відбудуться окремі великомасштабні спільні польові навчання Warrior Shield FTX.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.