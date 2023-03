Європейський Союз підтримує Україну в притягненні до відповідальності осіб, які вині у воєнних злочинах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Європарламенту Роберти Мецоли.Політик зазначила, що мир вимагає відповідальності та свободи.»Я знову висловила генеральному прокурору Андрію Костіну зобов’язання ЄС притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів», — розповіла Мецола.За її словами, важливим кроком є створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії.

Peace requires accountability and freedom.I reiterated the EU's pledge to ensure perpetrators of Russian war crimes face justice, to Ukraine's Prosecutor General @AndriyKostinUa.Setting up the International Centre for Prosecution of Crimes of Aggression is an important step. pic.twitter.com/vDHkAhMJxt— Roberta Metsola (@EP_President) March 4, 2023Нагадаємо, 4 березня прокурори країн-членів спільної слідчої групи підписали угоду про запуск Центру розслідування злочинів РФ.До слова, Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії в Гаазі відкриється влітку 2023 року.Також раніше ми писали, що у Нідерландах створять Міжнародний центр з кримінального переслідування за агресією РФ проти України, а також буде створено реєстр злочинів.