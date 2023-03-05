Медівник на кефірі готувати дуже просто і дешево. До складу такого тортика не входять вартісні інгредієнти, такі як масло чи сметана, а до чаю він смакуватиме відмінно.Рецептом поділилася в YouTube кулінарка Лілія Цвіт.Інгредієнти на форму 20х20х5: яйця — 2 шт. цукор — 50 г мед — 120 г кефір — 120 мл сода — 1 ч. л. борошно — 200 г родзинки — 70 гПокрокове приготуванняДо яєць додайте цукор, збийте, щоб маса збільшилася в об’ємі і посвітлішала. Додайте мед, продовжуйте збивати.Далі додайте кефір та соду, її гасити не треба. Додайте просіяне борошно, спеції для пряників (або корицю), родзинки.Тісто має вийти доволі рідким, стікати з лопатки.Вилийте тісто у форму, змащену маслом і застелену пергаментом. Випікайте близько 40 хвилин при температурі 170 градусів.Готовий остиглий медівник можна посипати цукровою пудрою.Раніше ми писали, як приготувати просте пісочне печиво з варенням.Крім того читайте про рецепт тонких тонкі еластичних млинців.