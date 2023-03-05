Погода в Україні сьогодні, 5 березня дещо погіршиться. Очікується похолодання, місцями шквальний вітер та сніг.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вночі в західних та північних областях пройде невеликий сніг, а вдень в Карпатському регіоні невеликий сніг з дощем.На решті території без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, а вночі місцями пориви до 15-18 м/с. Температура повітря становитиме: у північних областях вночі -2 -5 градусів, вдень від 0 до +4; на заході вночі -1 -5, а вдень +1 +5 градусів; у східних областях вночі від -2 до +3 градусів, вдень +3 +6; на півдні країни вночі від 0 до +3, а вдень +6 +9 градусів; у центральних областях вночі -1 -4 градуси, вдень +3 +5.Погода в КиєвіСьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, а вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви до 15-18 м/с.Стовпчики термометрів вночі покажуть -3 -5, а вдень +1 +3 градуси.Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня тепла весна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.