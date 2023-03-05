Росіяни продовжують звозити до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області своїх лікарів і вчителів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.»Гастролерів» з РФ загарбники розселяють у студентських гуртожитках, поки не знайдуть їм «нічийну» квартиру.У ЦНС зазначили, що росіяни мають кадровий дефіцит, адже більшість місцевих спеціалістів виїхала з регіону.Окрім цього, виїхала більшість студентів. Вони не навчаються у «псевдоуніверситетах ворога й у порожні гуртожитки розселяють «гастролерів».»Взагалі більшість населення виїхало ТОТ (тимчасово окупованих територій — ред.) і надалі звезених росіян заселяють в порожні помешкання українців», — додали у Центрі нацспротиву.Нагадаємо, російські окупанти масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до Мелітополя. 1 березня там помітили ворожу колону.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.