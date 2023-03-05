Окупанти використовують цивільне населення Нової Каховки Херсонської області в якості «живого щита».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Повідомляється, що загарбники розміщують сили ППО в житлових кварталах міста, щоб збивати засоби ураження, призначені для військових об’єктів ворога. Таким чином вони наражають місцеве населення на небезпеку.Нагадаємо, що російські військові почали активно мародерити в тимчасово окупованій Новій Каховці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.