6 березня 2023 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Тимофія. Кажуть, що він мав владу над нечистою силою та володів даром зцілення. Цей день здавна має особливі традиції, заборони та прикмети.Що можна і не можна робити в понеділок 6 березня, кого привітати з днем ангела, дізнайтеся в матеріалі Styler далі.Що треба зробити на Тимофія, традиціїКолись 6 березня називали «Тимофій» або «Тимофій Весновій». Наші предки вірили, що саме цього дня вже відчутно перший подих весни. А тому люди вже починали готуватися до весняних робіт на полі і городі.6 березня намагалися зробити генеральне прибирання — очистити дім від мотлоху, який накопичився за зиму. Вважалося, що так викидають за поріг всі нещастя і біди.Цей день було прийнято було проводити разом з близькими. Дітей відправляли гуляти на свіже повітря — щоб здоров’я було міцним.Все ще продовжується Великий піст, тому віряни обов’язково постяться. За можливості відвідують церквуНаші пращури вірили, що в ніч проти 6 березня сняться віщі сни, а тому намагалися звернути на них особливу увагу.А ще вважається, що краще доробити будь-які розпочаті цього дня справи.Що не можна робити в цей день Краще не вживати алкогольні напої цього дня, навіть у малій кількості. Також не варто поливати кімнатні рослини чи висаджувати нові. В жодному разі не залишайте справи незакінченими. Не варто лаятися, лихословити та сваритися. Варто утриматися цього дня від веселощів чи гучних розваг.Прикмети на 6 березняЗа прикметами на Тимофія Весновія судили про те, якою буде весна: якщо ластівки прилетіли — скоро стане зовсім тепло; повітря тепле і сухе — весна буде теплою і швидко пройде; струмки потекли — сіяти потрібно рано; перелітні птахи прилетіли вчасно — буде хороший хлібний урожай; під деревами вже розтанув сніг, значить скоро прийде тепло; заметіль означає, що тепло настане через кілька днів.Якщо весна вже наступила, значить і осінь буде ранньою.День ангела сьогодні святкують:Тимофій, Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор.Раніше ми писали, чи буде вихідним 8 Березня.Крім того читайте про три батьківські суботи березня 2023.