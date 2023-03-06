Сьогодні, 6 березня, частину областей України накриє невеликий сніг. Водночас температура повітря по всій країні буде з позначкою плюс.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніСьогодні у західних та північних областях місцями можливий невеликий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. На решті території — без істотних опадів.Вітер переважно південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть від +1 до +6 градусів, а на півдні повітря прогріється до +9. Вночі температура опуститься до -1 -6 градусів. Погода у КиєвіУ Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень місцями можливий сніг. Водії попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура повітря у столиці вдень +2 +4 градуси, а вночі від -2 до -4 градусів. Нагадаємо, синоптики попередили українців про загрозу сходження снігових лавин у горах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.